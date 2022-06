Covid, Gimbe: "Frena la discesa dei contagi, in 22 Province curva risale"

Frena la discesa dei nuovi casi settimanali di Covid in Italia, -7,8% rispetto alla settimana precedente.

E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana tra l'1 e il 7 giugno. I nuovi contagi si attestano intorno a quota 122mila, con una media a 7 giorni di poco superiore ai 17mila casi giornalieri e una curva in fase di plateau e condizionata dal netto calo dell'attività di testing nel lungo ponte del weekend scorso (-17,7% tamponi totali). Sono 22 le Province italiane in cui i dati del contagio sono in risalita.