Covid, Gimbe: epidemia non frena, in 7 giorni +18% casi e decessi

Da due mesi a questa parte non accenna a rallentare l'epidemia di Covid-19, che sta progressivamente "portando verso una pericolosa congestione degli ospedali". Nella settimana 8-14 dicembre, rispetto alla precedente, stando a quanto rilevato dalla Fondazione Gimbe, crescono di circa il 18% i nuovi casi e i decessi. Sul fronte ospedaliero aumentano inoltre i posti letto occupati da pazienti Covid: +17,9% in area medica e +11,2% in terapia intensiva.