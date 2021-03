Covid, Gimbe: "Casi in aumento del 33% nell'ultima settimana"

Ansa

In Italia si è registrato un aumento di contagi da coronavirus del 33% negli ultimi 7 giorni. E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe, secondo cui nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo 2021, rispetto alla precedente, si è verificato un netto incremento dei nuovi casi (123.272 vs 92.571) e un modesto calo dei decessi (1.940 vs 2.177). Per la Fondazione, "è l'inizio della terza ondata".