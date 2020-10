Covid, Genova: vietato passeggiare in città dalle 21 alle 6

Non si potrà più passeggiare per le strade di Genova tra le 21 e le 6. E' quanto prevede la nuova ordinanza anti-contagi del sindaco Marco Bucci, che estende all'intera città restrizioni finora limitate solo ad alcuni quartieri. "L'obiettivo - dice il primo cittadino - è quello di azzerare le possibilità di assembramento: ci si potrà spostare per andare da un parente o un amico, a casa o al lavoro, ma non sarà possibile circolare senza un motivo".