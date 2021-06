Covid, Gelmini: "Via mascherine all'aperto? Non è ancora liberi tutti"

ansa

"Il governo non ha ancora preso una decisione sulle mascherine, però ci auguriamo di poterle togliere presto all'aperto". Lo ha detto il ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini. "E' chiaro che la nostra è una scelta di grande precauzione e di grande attenzione. Ne discuteremo presto in Cdm: anche noi non vediamo l'ora di lasciarcele alle spalle, ma sappiamo che non è ancora un liberi tutti", ha aggiunto.