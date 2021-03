Covid, Gallera a Tgcom24: "Per i vaccini serve un piano organizzato"

"Il tema è fare le cose rispettando le persone che dedicano giorno e notte le loro energie alla vita degli altri. Il problema non sono le passerelle, ma fare un piano organizzato" di vaccinazione anti-Covid. Lo ha detto a Tgcom24 l'ex assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, aggiungendo che "passato un anno non vedo scelte strategiche sbagliate, come l'ospedale in Fiera Milano che tutti criticavano ma poi è servito".