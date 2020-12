Covid, Fontana contro il governo: lo stop agli spostamenti a Natale è lunare 

Ansa

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, attacca il governo per la scelta di inserire nel decreto ad hoc per le festività lo stop agli spostamenti. "Leggere a sorpresa un dl che impedirà a Natale e a Capodanno lo spostamento dei cittadini fra Comuni della stessa Regione anche solo per andare a visitare genitori e figli, mentre si discute di un Dpcm che non ha recepito nessuna delle indicazioni offerte dalle Regioni, è un fatto 'lunare'", accusa.