Covid, Fontana: come Regioni d'accordo a superare il sistema dei colori

Ansa

La proposta delle Regioni al governo "sarà quella di superare il sistema dei colori, concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici e calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie". Lo sostiene il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. In merito alla scuola, invece, precisa: "Sono sempre più numerose le famiglie bloccate in casa dal caos di regole complicate. Serve una semplificazione".