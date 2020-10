Covid, fondazione Gimbe: "Circolazione virus più sostenuta"

"L'aumento del rapporto positivi/casi testati conferma una circolazione più sostenuta del virus e lascia intravedere le prime criticità in alcune Regioni, rendendo indifferibile un potenziamento della capacità di testing". Così Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe in merito all'emergenza Covid. In particolare, nella settimana 23-29 settembre, le situazioni più critiche si sono registrate in Liguria e in Campania.