Covid: folla da Nord a Sud tra ristoranti, movida e spiagge piene

Ristoranti pieni a Roma, movida a Torino e spiagge affollate in Sicilia. Da Nord a Sud, la gente torna a uscire, creando in alcuni casi veri e propri assembramenti. A Roma molti i tavolini all'aperto pieni di clienti, complice il clima mite; a Mondello, la spiaggia di Palermo, i bagnanti si sono riversati sulla sabbia in una giornata quasi primaverile; a Torino è allarme nella zona della Vanchiglia per la movida selvaggia.