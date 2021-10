Covid, Fnomceo: 1.264 i medici senza vaccino sospesi, lo 0,27%

In Italia sono attualmente 1.264 i medici sospesi per non essersi ancora vaccinati contro il Covid-19. In totale le sospensioni erano state 1.636, ma poi 372 sono state revocate per l'avvenuta vaccinazione. "I medici che non si sono vaccinati restano una minoranza - ha spiegato il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli -. In questo momento i sospesi sono lo 0,27% dei 460mila medici e odontoiatri italiani".