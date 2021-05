Covid, firmato il protocollo: infermieri saranno vaccinatori a domicilio

Ansa

Per le vaccinazioni domiciliari per i più fragili scendono in campo gli infermieri. Il ministero della Salute, Regioni e Fnopi hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che, basandosi sulla possibilità di deroga all'esclusiva per gli infermieri dipendenti inserita nel decreto Sostegni, prevede che tutti gli infermieri svolgano il servizio di vaccinazione al domicilio dei soggetti che hanno difficoltà a muoversi per raggiungere i siti vaccinali.