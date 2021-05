Covid, Figliuolo: "Vaccineremo in scuole e in vacanza" | Palermo, identificata variante brasiliana in un vaccinato

A Imola dieci persone e tre a Sant'Agata Bolognese, fra i 18 e i 30 anni, sono state multate per aver violato il coprifuoco, ovvero per essere in giro dopo le 22 senza validi motivi. A Castel Maggiore, otto persone di età compresa tra i 23 e i 29 anni, sono state sanzionate per aver violato la normativa sugli assembramenti, in occasione di una festa che avevano organizzato in un appartamento. A Bologna, una persona di 25 anni si è presentata alla stazione senza mascherina.