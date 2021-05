Covid, Figliuolo: "Vaccinare studenti prima dell'inizio della scuola" 

Ansa

In vista della nuova fase del piano vaccinale anti-Covid, "le Regioni e le Province autonome dovranno garantire, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la massima copertura possibile di tutta la popolazione studentesca, nelle fasce di età per le quali la vaccinazione sarà possibile". Le fasce di età considerate sono quelle dai 12 anni in poi. Lo fa sapere la struttura Commissariale per l'Emergenza di Francesco Figliuolo.