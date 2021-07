Covid, Figliuolo: "Sui docenti non vaccinati nessun elenco, solo numeri"

Ansa

"Nessun elenco ma una generica quantificazione delle mancate adesioni a fini statistici, nel rispetto della privacy e delle scelte personali". Lo ha precisato la struttura del Commissario per l'emergenza Covid a proposito di notizie relative alla presunta richiesta di "elenchi" di tutti i docenti o personale scolastico che non possono o non vogliono vaccinarsi contro il Covid-19.