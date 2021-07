Covid, Figliuolo: "L'obiettivo è superare l'85% di prof vaccinati"

Ansa

L'obiettivo è "superare l'85% odierno di personale scolastico vaccinato e soprattutto andare a incidere in quelle Regioni che non ci consentono di stare tranquilli". Lo ha detto il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, definendo "non soddisfacente" il tasso di vaccinazione tra i docenti. In merito alla possibilità di obbligo vaccinale a scuola, Figliuolo si è limitato ad affermare: "Vogliamo in tutti i modi fare scuola in presenza".