Covid, Figliuolo: abbiamo fatto 23 milioni di dosi booster, siamo primi in Ue

"Abbiamo fatto 23 milioni di booster. Abbiamo numeri che ci pongono ai primi posti in Europa. Anche le prime dosi sono in aumento: abbiamo toccato le 70mila al giorno e 15mila per gli over 50". Così il commissario all'emergenza Covid Figliuolo, che sottolinea: "Da gennaio abbiamo una disponibilità di più di 27 milioni di dosi. La macchina sta funzionando, il problema è vaccinare quelli che non hanno mai visto il siero, persuaderli con tutti i mezzi".