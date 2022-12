Covid, Fiaso: continuano a crescere i ricoveri, +15% in sette giorni

I ricoveri per Covid continuano a crescere per la terza settimana consecutiva, con il 15% di pazienti in più sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive.

Lo riferisca la Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), sottolineando che aumentano soprattutto gli ingressi di persone con Covid, entrate per curare altre patologie e positivi al tampone pre-ricovero (+19%, per un totale del 68% nei reparti ordinari). Nelle rianimazioni invece l'84% dei ricoverati è per Covid e in gravi condizioni, mentre il 28% non è vaccinato. L'aumento dei ricoveri è maggiore al Sud (+26%).