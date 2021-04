Covid, Fedriga: si poteva riaprire di più, chiusure non funzionano più

ansa

"Penso che si poteva riaprire di più, ad esempio le palestre con le lezioni individuali che non sono fonte di particolare contagio". Su qualche dettaglio potremmo collaborare col governo per migliorare le misure". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. "Sono convinto che se la strategia di chiusura forte ha funzionato bene a marzo dello scorso anno, oggi non funzionerebbe altrettanto bene", ha aggiunto.