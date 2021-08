Covid, Federmeccanica: "Green pass sia per ogni ambiente di lavoro"

ansa

"Per i luoghi di lavoro la soluzione è in tre punti: obbligo di Green pass in tutti gli ambienti; nessun obbligo di vaccino ma costi dei tamponi a carico dei lavoratori; a casa e senza stipendio chi non accetta". Lo ha detto il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, spiegando che "la strada può essere quella di un aggiornamento del protocollo sulla sicurezza ma non possiamo permetterci di perdere tempo".