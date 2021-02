Covid, Farmindustria: "Produzione vaccini richiede dai 4 ai 6 mesi"

Ansa

Dopo la convocazione da parte del ministro Giorgetti, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi precisa che per la produzione dei vaccini anti-Covid in Italia serviranno almeno 4 mesi. "Non è come realizzare altri farmaci: un vaccino è un prodotto vivo, non di sintesi, va trattato in maniera particolare - spiega -. Non è che si schiaccia un bottone ed esce la fiala, da quando si inizia la produzione passano 4-6 mesi".