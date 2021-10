Covid, ecco come funziona la nuova pillola antivirale

A poco meno di due anni dall'inizio della pandemia, la scienza mette in campo una nuova cura contro il Covid. Una pillola antivirale prodotta dal colosso farmaceutico Msd che promette di dimezzare il rischio di ricovero e di morte per i malati di coronavirus. Le telecamere di "Dritto e Rovescio" sono al San Martino di Genova, il primo e unico ospedale italiano che ha reclutato un paziente per la sperimentazione del farmaco. "Questa potrebbe essere una nuova frontiera per trattare il paziente ancora prima che abbia problematiche respiratorie e altre complicanze", spiega a Rete 4 la dottoressa Chiara Dentone.

"È una terapia domiciliare - continua la dottoressa - mi auguro che nei prossimi mesi ci sia l'approvazione dell'ente regolatorio prima europeo e poi italiano". Chiara Dentone però tiene a precisare che questa cura non sarà sostitutiva e, inoltre, non renderà inutile il vaccino: "Quest'ultimo - conclude la dottoressa - ci permetterà di convivere con il virus".