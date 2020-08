Covid e scuola, Gelmini: "Il governo ha sprecato tempo creando il caos" 

"Era doveroso arrivare a una condizione di chiarezza per le famiglie, per gli studenti e anche per gli insegnanti e i dirigenti scolastici". Sono le parole dell'ex ministro dell'istruzione Mariastella Gelmini che ai microfoni di Tgcom24 rivela: "In realtà il governo ha sprecato tempo prezioso inventandosi un'ipotesi di distanziamento non praticabile date le condizioni in cui versa l'edilizia scolastica".