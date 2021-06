Covid, Di Maio: col Green pass Ue rilanciamo il turismo in Italia 

ansa

"Sempre più turisti stranieri potranno venire in Italia a trascorrere le vacanze, visitare le nostre città, acquistare nostri prodotti, e sarà possibile anche grazie al Green pass Ue". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Da luglio col Green pass sarà possibile spostarsi in tutta l'Ue, è un importante passo in avanti. Stiamo lavorando per rilanciare la stagione estiva in Italia", aggiunge.