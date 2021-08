Covid, Di Maio: "Clima d'odio non fermerà la campagna vaccinale" 

IPA

"Un'escalation preoccupante, un clima d'odio che fa male al Paese, ma che non fermerà la campagna di vaccinazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando delle minacce subite negli ultimi giorni da giornalisti, medici e cittadini comuni "da parte di sedicenti No Green Pass e No Vax. Non sono tollerabili e vanno denunciate senza esitazione", ha aggiunto il ministro in un post su Facebook.