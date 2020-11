Covid, Di Maio: "Chi sottovaluta il virus guardi cosa succede in Ue" 

di maio

"Chi sottovaluta il virus o nega la sua esistenza si guardi attorno, guardi cosa sta accadendo anche negli altri Paesi europei, molti dei quali nuovamente in lockdown". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando delle nuove misure al vaglio del governo. "L'esecutivo sta lavorando per fermare l'aumento dei contagi. Bisogna fare il massimo per tutelare la salute e quindi la vita dei nostri concittadini", ha aggiunto.