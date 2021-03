Covid, Di Maio: "Accelerare subito con le vaccinazioni"

di maio

"Acceleriamo subito con il piano di vaccinazione per riuscire a mettere in sicurezza tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi". Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook. "Ci siamo dovuti scontrare con le case farmaceutiche che in alcuni casi non hanno rispettato i contratti, ma ci siamo fatti sentire alzando la voce e bloccando l'export dei vaccini all'estero. Adesso parliamo con una voce unica a livello europeo".