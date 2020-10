Covid, Decaro (Anci): "Lasciare aperti i locali ma stop bevande fuori"

Ansa

"Chiediamo di lasciare i locali aperti, perché se uno sta seduto mantiene il distanziamento. Ma va bloccata la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno proprio per evitare a monte la possibilità di assembramenti". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in merito alle nuove misure anti Covid. In questo modo, ha sottolineato, "diventa più facile poi fare il controllo".