Covid, De Micheli: sì ad aumento bus turistici per trasporto pubblico

In vista delle nuove norme anti-Covid e della necessità di garantire il distanziamento sociale a chi utilizza i mezzi pubblici, Paola De Micheli ha aperto al possibile utilizzo di bus turistici per il trasporto pubblico. "Da parte nostra c'è massima disponibilità. Ci sono già 1.628 bus turistici in circolazione e siamo disponibili a potenziare il sistema" del Trasporto Pubblico Locale, ha detto il ministro dei Trasporti.