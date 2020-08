Covid, De Luca: "Basta irresponsabili, presto tamponi a Capodichino"

Il governatore campano Vincenzo De Luca annuncia a che a breve si cominceranno a effettuare "i tamponi per chi rientra dall'estero anche all'aeroporto di Capodichino" a Napoli. "Non ci sono parole - dice - per censurare i comportamenti di incredibile superficialità alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all'estero, in particolare dai Paesi a rischio. La convivenza civile comporta doveri di responsabilità ineludibili".