Covid, da lunedì in Piemonte vaccini ai ragazzi senza prenotazione

Ansa

Da lunedì in Piemonte i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno essere vaccinati contro il Covid presentandosi in qualunque hub della Regione senza prenotazione. Lo annuncia il presidente del Piemonte Alberto Cirio spiegando: "Domenica il generale Figliuolo verrà a Sestriere e lunedì sarà a Torino per la presentazione del nostro piano Scuola sicura. A tutti i ragazzi sarà data la possibilità di vaccinarsi".