Covid, da lunedì Campania e Toscana in zona arancione

Ansa

In base ai dati e alle indicazioni della cabina di regia, la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza prevede il passaggio in zona arancione per la Campania da lunedì 19 aprile. Zona arancione confermata anche per la Toscana: la Regione ha spiegato che dalle 14 di sabato tornano in arancione anche le province di Firenze e Prato, rimaste rosse dalla settimana precedente.