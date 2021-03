Covid, da lunedì scuole chiuse in Calabria per due settimane

Scuole chiuse in Calabria per due settimane da lunedì 8 marzo. Lo ha deciso il presidente della Regione Nino Spirlì dopo aver sottolineato, alla riunione dell'Unità di crisi Covid, la necessità di sospendere la didattica in presenza dovunque, nelle scuole e nelle università. Potranno andare in classe solo gli studenti con handicap gravi e per un numero limitato di ore.