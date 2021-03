Covid, da Figliuolo proposta ripartizioni vaccini su base residenti 

Ansa

Prevedere una revisione delle percentuali di ripartizione dei vaccini nelle Regioni, da calcolare in base alla popolazione residente. E' la proposta che sarà trasmessa giovedì alle Regioni dal Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo. Dal calcolo della popolazione residente nelle Regioni sarebbe esclusa la popolazione under 16 e over 80. Al momento la ripartizione è calcolata sulla base di liste della popolazione target.