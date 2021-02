Covid, Cts: "Rafforzare le misure per limitare diffusione varianti"

Ansa

Per contenere la diffusione delle varianti del coronavirus, servono "una rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio". Lo dicono gli esperti del Comitato tecnico scientifico, secondo cui sono necessarie misure di contenimento "in analogia con le strategie adottate negli altri Paesi europei.