Covid, Cts: ok a discoteche ma solo all'aperto, capienza al 50%

L'ok alle discoteche varrà soltanto all'aperto. Lo ha deciso il Cts, confermando l'utilizzo del Green pass che non può essere sostituito da autocertificazione. L'affollamento non potrà superare il 50% della capienza massima, incluso il personale dipendente. Tali attività "sono tra quelle a maggior rischio di assembramento. E' necessario adottare comportamenti responsabili in modo da ridurre il rischio di trasmissione del virus", ha ribadito il Cts.