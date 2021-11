Covid, Cts: casi aumentano, ma in Italia non c'è esplosione

Ansa

"Siamo in una fase di crescita che non è drammatica e non dobbiamo disperare neppure quando vedremo la curva salire ancora". A dirlo è Alessia Melegaro, componente del nuovo Comitato tecnico scientifico. Per Melegaro, "la velocità dell'aumento è contenuta, l'incidenza settimanale è di poco inferiore ai 100 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 78 dei sette giorni precedenti. Questo per dire che non c'è l'esplosione avvenuta in altri Paesi europei".