Covid, Cts: c'è impatto dei contagi nelle scuole, misure in base a zone

Ansa

C'è un impatto dei nuovi contagi nelle scuole, ma differenziato. Per questo sarebbe auspicabile una modulazione delle misure a seconda delle zone, variabile in base a Comuni o Province e non soltanto su base regionale. E' quanto emerge da una riunione del Comitato tecnico scientifico, che stilerà un verbale dal quale potrebbero arrivare indicazioni in vista del nuovo Dpcm.