Covid, Crisanti: "Un milione di casi, mascherina obbligatoria per i fragili"

Secondo il virologo Andrea Crisanti, visto che in Italia si è arrivati ad avere oltre un milione di persone positive al Covid, bisognerebbe rendere obbligatoria la mascherina, o il tampone molecolare, per i fragili o le persone che visitano i fragili.

Proprio in merito ai tamponi Crisanti ha proposto anche di abolire quelli fatti in casa "perché pericolosi". I dati di nuovo in aumento poi sarebbero dovuti al fatto che "il virus circola più passa il tempo dalla terza dose".