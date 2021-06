Covid, Costa: se si riaprono le discoteche, si potrà ballare senza distanziamento

-afp

Tra i temi al vaglio del governo figura anche quello delle discoteche. "Non possiamo permetterci di approcciare il problema come lo scorso anno. Le discoteche vanno riaperte per poter andare a ballare e socializzare". E' quanto afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, parlando delle zone bianche. Se si aprono i club, "non bisogna tener conto di restrizioni sul distanziamento, si dovrà monitorare e tracciare chi entra", aggiunge.