Covid, Costa: probabile a breve obbligo terza dose a sanitari

"E' probabile che già nei prossimi giorni si possa arrivare a sancire l'obbligatorietà della terza dose della vaccinazione anti-Covid per il personale sanitario e delle Rsa". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Per una questione di buon senso e anche di credibilità, auspico che per quelle categorie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale, sia previsto ovviamente anche l'obbligo della terza dose".