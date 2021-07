Covid, Costa: "Prevedere l'obbligo di vaccino e green pass per le badanti"

Ansa

Introdurre l'obbligo vaccinale e di Green pass per badanti e chi segue gli anziani: è la proposta avanzata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Quando è stato introdotto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario "siamo partiti dal voler tutelare gli anziani e i più fragili. Credo che il prezzo che hanno pagato i meno giovani sia già troppo alto e non possiamo permetterci di fare altri errori", ha sottolineato.