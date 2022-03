Covid, Costa: il 16 marzo cabina di regia per gli allentamenti

Mercoledì 16 marzo è il giorno della cabina di regia del governo per definire il calendario che fisserà le scadenze alle restrizioni anti-Covid.

"Sicuramente si toglierà il Green pass all'aperto anche per le attività sportive e ci sarà anche una trasformazione del Green pass rafforzato in Green pass base in alcune realtà". A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Questo permette anche ai non vaccinati di poter riacquisire tutta una serie di libertà che sono compresse. Ci avviamo a un ritorno alla normalità", ha aggiunto.