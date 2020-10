Covid, Conte: la Ue avrà 200-300 mln di dosi di vaccino 

La Ue avrà, appena sarà disponibile, 200-300 milioni di dosi di vaccino per il coronavirus. Lo ha detto Giuseppe Conte, spiegando che "l'Italia ha lavorato in prima linea e oggi possiamo dire che con l'Ue stiamo finanziando sette gruppi farmaceutici che stanno moltiplicando le linee di produzione dei vaccini, a prescindere da chi arriverà per primo. Questo ci consentirà di avere subito, abbiamo già firmato i contratti, 200 o 300 milioni di dosi".