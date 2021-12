Covid, contagi nel balletto della Scala: Bayadère a rischio

Ufficio stampa

Salgono i contagi nel corpo di ballo della Scala di Milano. Alla ballerina e alle due comparse risultate positive al Covid-19 la settimana scorsa ora si sono aggiunti un ballerino, due maitre e due bambini. Saltano così le due prove previste per giovedì 9 dicembre di Bayadère, il balletto in cartellone il 15 dicembre come apertura della stagione di danza. La prova generale prevista invece per l'11 sarà a porte chiuse.