Covid, Consulta: obbligo quarantena non viola libertà personale

Le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale esaminando le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni per limitare la diffusione del Covid. La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione, non comportano alcuna coercizione fisica e sono disposte in via generale per motivi di sanità.