Covid, Consulta: il voto dei parlamentari non dipende dal Green pass

La garanzia di voto dei parlamentari non dipende dal decreto sul Super Green pass. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, dichiarando "inammissibile" il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti del governo. La questione era stata sollevata da cinque parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia sull'introduzione del Green pass rafforzato.