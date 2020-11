Covid, con il Dpcm torna l'autocertificazione in tutta Italia

Ansa

Con il nuovo Dpcm in vigore da giovedì torna l'autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia. In tutto il Paese scatterà il coprifuoco dalle 22 e, dopo quell'ora, sarà quindi necessario giustificare gli spostamenti anche nei Comuni inseriti nelle zone gialle. Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale, è identico a quello già predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre, già utilizzabile dove era entrato in vigore il coprifuoco.