Covid, Codacons: a Napoli istituire numero chiuso nelle vie dello shopping

Ansa

"Istituire il numero chiuso nelle vie dello shopping di Napoli". E' quanto chiede il Codacons al Prefetto partenopeo. "Migliaia di cittadini si sono riversati nelle strade per le compere di Natale - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Una situazione di evidente pericolo: per tale motivo chiediamo di istituire nei weekend il numero chiuso nelle principali strade dello shopping, limitando l'accesso in base alla capienza e alle dimensioni delle vie".