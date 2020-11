Covid, Cirio: il governo mette in crisi le Regioni che migliorano

Ansa

"Che fosse necessario irrobustire le restrizioni per il Covid era evidente, tanto che nella mia Regione l'avevo già anticipato con ordinanze su scuola, trasporti, centri commerciali. Il fatto che il governo abbia scelto sulla base di dati vecchi rischia di non considerare questi elementi". Lo dice il governatore piemontese Alberto Cirio, secondo cui si rischia di penalizzare "Regioni in miglioramento e non considerarne altre in peggioramento".